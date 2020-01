Ambasciatrice Usa all'Onu: Pronti a seri negoziati con l'Iran

di scp

Milano, 9 gen. (LaPresse) - In una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, l'ambasciatrice americana all'Onu Kelly Craft afferma che gli Stati Uniti "sono pronti a impegnarsi senza precondizioni in seri negoziati" con l'Iran "con l'obiettivo di prevenire ulteriori rischi per la pace e la sicurezza internazionali o l'escalation da parte del regime iraniano". Lo riporta la Bbc.

