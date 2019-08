Amazzonia, Macron: Mobilitazione di tutte le potenze per il bene comune

di scp

Biarritz (Francia), 24 ago. (LaPresse/AFP) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto la "mobilitazione di tutte le potenze" per aiutare il Brasile e i paesi colpiti a combattere gli incendi boschivi in Amazzonia e a investire nella riforestazione delle regioni colpite. "Dobbiamo rispondere alla chiamata della foresta (...) dell'Amazzonia, il nostro bene comune (...), e quindi agiremo", ha detto il capo dello Stato in un discorso ai francesi prima del vertice del G7 a Biarritz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata