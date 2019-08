Amazzonia, Brasile rifiuta offerta G7: Macron pensi a Notre Dame

di vln

Rio de Janeiro (Brasile), 27 ago. (LaPresse/AFP) - Il Brasile ha rifiutato gli aiuti di emergenza, da 20 milioni di dollari, proposta dai paesi del G7 per gli incendi che stanno devastando l'Amazzonia, sostenendo che le fiamme sono "sotto controllo". Onyx Lorenzoni, il capo dello staff del presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha formalizzato il rifiuto degli aiuti da parte di Brasilia: "Ringraziamo (il G7 per la sua offerta di aiuto, ndr), ma questi mezzi possono essere più rilevanti per il rimboschimento dell'Europa". Lorenzoni ha quindi criticato aspramente il presidente francese Emmanuel Macron per l'incendio che lo scorso aprile ha colpito Notre-Dame: "Macron non può nemmeno evitare un incendio prevedibile in una chiesa che fa parte del patrimonio mondiale e vuole dare lezioni al nostro paese?".

