Amazzonia, Bolsonaro: Obbligo protezione, stop campagna disinformazione

di lrs

Milano, 24 ago. (LaPresse) - "L'Amazzonia, nelle ultime settimane, ha attirato attenzione crescente dal Brasile e dal resto del mondo. La foresta amazzonica è una parte essenziale della nostra storia e della nostra nazionale. In virtù del mio background militare e della mia carriera pubblica, ho un profondo amore e rispetto per l'Amazzonia. La protezione della foresta è un nostro obbligo. Ne siamo consapevoli e stiamo lavorando per combattere la deforestazione illegale e tutte le altre attività criminale che mettono a repentaglio la nostra Amazzonia". Così il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, su Twitter in un video "messaggio al Brasile e al mondo sull'Amazzonia brasiliana e la campagna di disinformazione costruita contro la sovranità della nostra nazione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata