Alpinisti dispersi, individuate due sagome sul Nanga Parbat

Individuate due sagome sul Nanga Parbat nel corso delle ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi da giorni in Kashmir. "Alex ci comunica che ieri dal campo base ha individuato due sagome sulla montagna; da questa mattina all'alba, stanno operando per effettuare osservazioni approfondite della parete", si legge sul profilo Facebook di Nardi in riferimento a quanto comunicato da Alex Txikon, alpinista basco impegnato nei soccorsi insieme ai suoi collaboratori.

"All'arrivo degli elicotteri, previsto a breve, sarà avviata - si legge ancora nel post - una esplorazione lungo la via Mummery per la valutazione ravvicinata di alcune immagini del telescopio. Grazie a tutti coloro che stanno partecipando in modo attivo alle ricerche di Daniele e Tom in primis gli alpinisti impegnati al Nanga Parbat e un grazie infinito va a tutti voi che ci state sostenendo con aiuti e tanto affetto".

