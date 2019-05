Allarme di Save The Children: infanzia negata a un bimbo su tre

La fotografia scattata da Save The Children sulla condizione dei piccoli nel mondo nel nuovo report dell'Organizzazione, diffuso alla vigilia della Giornata internazionale dei bambini. Infanzia negata a un bimbo su 3, in un anno 53 mila minori sono stati uccisi nelle aree in conflitto a causa delle violenze. La Repubblica centrafricana è il Paese più a rischio, seguita da Niger e Ciad. Sul fronte opposto Singapore è quello più a misura di bambino, seguito da Svezia e Finlandia, con l’Italia all’ottavo posto in classifica.