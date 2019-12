Algeria, urne aperte: cinque i candidati presidente in corsa

di ect

Algeri (Algeria), 12 dic. (LaPresse/AFP) - Urne aperte in Algeria. Dopo dieci mesi di turbolenze politiche, il Paese è chiamato al voto presidenziale. Come previsto, tutti i 61mila seggi elettorali hanno aperto dalle 8 di mattina, ora locale, e chiuderanno alle 19. I candidati in corsa sono cinque.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata