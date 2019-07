Algeria, presidente ad interim propone un dialogo senza 'lo Stato'

di ect

Algeri (Algeria), 3 lug. (LaPresse/AFP) - Il presidente ad interim dell'Algeria, Abdelkader Bensalah, ha proposto in un discorso alla nazione un dialogo per preparare le elezioni presidenziali che esclude le autorità politiche e l'esercito. Sarebbe condotto "in tutta libertà e trasparenza da personalità nazionali, credibili e indipendenti, senza alcuna affiliazione partigiana o ambizione elettorale", ha dichiarato Bensalah.

