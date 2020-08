Algeria, il maresciallo Guermit Bounouria accusato di alto tradimento

Otto mesi dopo la scomparsa dell'influente Capo delle Forze Armate algerine Ahmed Gaid Salah, il suo primo 'attendente' Guermit Bounouria si trova a fare fronte ad accuse di alto tradimento che partono dagli stessi ranghi dell'esercito. Secondo quanto riferisce in Marocco il sito d'informazione Le360 il maresciallo Bounouria sarebbe stato l'uomo che gestiva le relazioni tra le alte sfere militari e Ahmed Gaid Salah, Capo delle Forze Armate algerine morto lo scorso dicembre, in special modo per quanto riguarda la distribuzione degli incarichi e le carriere. Secondo quanto fonti militari riferiscono a Le360 due dei principali accusatori di Bounouria, l'attuale capo di stato maggiore Said Chengriha e l'attuale capo del Personale dell'esercito algerino Salah Benbicha, avrebbero in passato usufruito dei favori dello stesso Bounouria. Il Maresciallo accusato di altro tradimento e rivelazione di segreti militari è stato rimpatriato dalla Turchia lo scorso 30 luglio, aveva lasciato il territorio algerino a marzo dopo la morte di Gaid Salah. In Turchia l'ex alto ufficiale avrebbe minacciato di rivelare un giro di corruzione interno all'esercito. L'annuncio della sua avvenuta estradizione e del suo arresto a fine luglio è stato dato dallo stesso Presidente algerino Tebboune tramite l'agenzia di stampa ufficiale APS.

