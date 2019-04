Algeria, Bensalah: Elezioni presidenziali trasparenti e regolari

di scp

Algeri (Algeria), 9 apr. (LaPresse/AFP) - Il presidente ad interim algerino Abdelkader Bensalah si è impegnato a tenere elezioni presidenziali "trasparenti e regolari", in un discorso alla nazione trasmesso dalla televisione nazionale. "Siamo tenuti a contribuire, cittadini, classe politica e istituzioni statali, per soddisfare le condizioni, tutte le condizioni, di un'elezione presidenziale trasparente e regolare, di cui saremo tutti i garanti, un'elezione che permetterà al nostro popolo di esercitare la sua scelta libera e sovrana", ha detto Bensalah, impegnandosi a organizzare il voto entro 90 giorni, come previsto dalla Costituzione.

