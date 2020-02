Alessandria, maltratta bambino di 8 anni con disabilità: sospesa maestra

di scp

Alessandria, 17 feb. (LaPresse/AP) - La polizia di Alessandria, in seguito a indagini condotte dalla Squadra mobile, ha eseguito un'ordinanza applicativa dell'interdizione dalle funzioni di insegnante per sei mesi nei confronti di una maestra di una scuola primaria della provincia di Alessandria. La donna è stata ritenuta responsabile di una serie di condotte maltrattanti a danno di un bambino di 8 anni affetto da disabilità. I particolari verranno resi noti nel corso di un incontro con gli organi di stampa che si terrà alle ore 11 in questura.

