Albania, 50 i morti dopo sisma: sospese ricerche superstiti

di abf

Roma, 30 nov. (LaPresse) - Sale a 50 morti il bilancio del terremoto in Albania. Il premier Edi Rama ha annunciato che ieri sera sono state interrotte le ricerche di sopravvissuti tra le macerie, come riferiscono i media locali. Delle 50 vittime 24 sono state registrate a Durazzo e 326 a Thumana. Ci sono ancora 41 persone ricoverate: 34 al Trauma Hospital Center, 4 all'ospedale di Durazzo e 3 sono state inviate per cure all'estero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata