Aghanistan, esplosione a matrimonio: oltre 20 feriti, si temono vittime

Una forte esplosione ad una festa di matrimonio ha causato almeno 20 feriti sabato notte nella parte occidentale di Kabul. Lo riferiscono autorità e ospedali della città afghana.

"Alle 22:40 si è verificata un'esplosione nella sala per matrimoni di Shar Dubai nella parte occidentale di Kabul", ha detto ai giornalisti il portavoce del ministero degli Interni Nasrat Rahimi, che non è stato in grado di fornire una valutazione iniziale. Secondo l'emergenza degli ospedali della capitale sono stati ammessi 20 feriti, ma le immagini condivise dal Ministero dell'Interno fanno temere un bilancio molto più pesante.

