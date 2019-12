Afghanistan, Usa riprendono colloqui con talebani a Doha

di mad

Doha (Qatar), 7 dic. (LaPresse/AFP) - Washington ha ripreso i colloqui con i talebani in Qatar, secondo una fonte statunitense, tre mesi dopo che il presidente Donald Trump ha interrotto bruscamente gli sforzi diplomatici che avrebbero potuto porre fine alla più lunga guerra americana. "Gli Stati Uniti si sono riuniti oggi a Doha. Il fulcro della discussione sarà la riduzione della violenza che porta a negoziati intra-afgani e un cessate il fuoco", ha detto la fonte informata sugli sforzi per porre fine a quasi due decenni di guerra in Afghanistan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata