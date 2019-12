Afghanistan, Unicef: Ogni giorno 9 bambini uccisi o mutilati

di scp

Milano, 17 dic. (LaPresse) - In un nuovo rapporto lanciato oggi, l'Unicef ricorda che il conflitto in Afghanistan, che dura da 40 anni, sta avendo un impatto devastante sui bambini e le parti in conflitto non sono riuscite nel loro dovere di proteggerli dalle conseguenze. Secondo il rapporto 'Preserving Hope in Afghanistan: Protecting children in the world's most lethal conflict' ('Preservare la speranza in Afghanistan: Proteggere i bambini nel conflitto più letale al mondo'), nei primi 9 mesi del 2019, ogni giorno sono stati uccisi o mutilati in media 9 bambini, un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo nel 2018, principalmente a causa di un'impennata di attentati suicidi e combattimenti a terra tra forze pro e antigovernative.

