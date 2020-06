Afghanistan, Trump: Mai informato su pagamenti Mosca a talebani

di lcl

Washington (Usa), 28 giu. (LaPresse/AP) - "Nessuno mi ha informato" o ha informato il vicepresidente Mike Pence o il capo dello staff Mark Meadows a proposito dei "cosiddetti attacchi alle nostre truppe in Afghanistan da parte dei russi, tutti lo stanno negando e non ci sono stati molti attacchi contro di noi". Così su Twitter il presidente Usa Donald Trump ha negato di essere stato informato dall'intelligence Usa sul fatto che la Russia avrebbe pagato i talebani in Afghanistan per attaccare le truppe americane, come rivelato dal New York Times.

