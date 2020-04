Afghanistan, talebani annunciano liberazione di 20 prigionieri

di lcl

Kabul (Afghanistan), 12 apr. (LaPresse/AP) - I talebani hanno annunciato che rilasceranno 20 prigionieri del governo afgano in linea con quanto previsto dall'accordo di pace siglato con gli Stati Uniti. Il portavoce dell'ufficio politico dei talebani, Suhial Shaheen, ha riferito in un tweet che i primi prigionieri saranno consegnati al Comitato Internazionale della Croce Rossa nella provincia meridionale di Kandahar. L'annuncio è arrivato dopo che i talebani hanno incontrato il capo delle forze statunitensi in Afghanistan per chiedere la fine di quello che dicono sia un aumento degli attacchi americani contro di loro da quando è stato firmato l'accordo di pace a febbraio. Accuse che sono state negate dai militari statunitensi.

