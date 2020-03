Afghanistan, talebani: Abbiamo avuto colloquio telefonico con Trump

di scp

Milano, 3 mar. (LaPresse) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica con il vice leader dei talebani il Mullah Abdul Ghani Baradar. Lo hanno reso noto i talebani, secondo quanto riferisce Tolo News. Secondo la dichiarazione, il gruppo di negoziatori talebani e l'inviato speciale degli Stati Uniti Zalmay Khalilzad erano presenti durante la conversazione in cui il Mullah Baradar ha dato il benvenuto al presidente Trump, dicendo: “Come rappresentante dell'emirato islamico e del popolo afgano, posso dire per certo che potremo avere relazioni reciproche positive in futuro se gli Stati Uniti rispetteranno i loro impegni".

