Afghanistan, Onu: Uccisi 927 bambini nel 2018

di ect

Milano, 24 feb. (LaPresse) - Almeno 927 bambini sono stati uccisi nel 2018 in Afghanistan. E' quanto emerge dal rapporto annuale della Missione di assistenza dell'Onu nel Paese, Unama, pubblicato oggi. Le vittime civili in un solo anno sono state 3.804 (11% in più rispetto al 2017), mentre i feriti 7.189, per un totale di 10.993 persone coinvolte (5% in più rispetto al 2017).

