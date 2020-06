Afghanistan, media: Russia ricompensava talebani all'attacco di truppe Usa

di lrs

Milano, 26 giu. (LaPresse) - Un'unità di intelligence militare russa avrebbe offerto segretamente una ricompensa a militanti collegati ai talebani nel caso in cui avessero ucciso le forze della coalizione in Afghanistan, comprese le truppe americane. Sarebbe accaduto nel periodo in cui erano in corso i colloqui di pace per porre fine alla lunga guerra nel Paese. Lo scrive 'The New York Times', citando funzionari dei servizi segreti Usa informati sulla questione.

