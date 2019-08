Afghanistan, media: Accordo con talebani, Usa pronti a ritiro migliaia soldati

di scp

Washington (Usa), 2 ago. (LaPresse/AFP) - Gli Stati Uniti e i talebani dovrebbero presto iniziare il loro ottavo round di colloqui a Doha per raggiungere un accordo che porrebbe fine al coinvolgimento lungo quasi 18 anni dell'America in Afghanistan. Il Washington Post, citando funzionari Usa, riferisce di un accordo iniziale per porre fine alla guerra che vedrebbe il numero di truppe statunitensi nel paese scendere a un minimo di 8.000 dal loro attuale livello di circa 14.000. In cambio, i talebani si atterrebbero al cessate il fuoco e romperebbero i legami con Al-Qaeda, i cui attacchi dell'11 settembre contro gli Stati Uniti hanno portato all'invasione che ha cacciato i talebani dal potere in Afghanistan nel 2001. "Direi che sono all'80 o 90 percento del percorso", ha detto un funzionario al Post, "ma c'è ancora molta strada da fare nell'ultimo 10 o 20 percento".

