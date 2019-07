Afghanistan, forte esplosione nel centro di Kabul: decine di feriti

di mal/vln

Kabul (Afghanistan), 1 lug. (LaPresse/AFP) - Una forte esplosione ha scosso il centro di Kabul nelle prime ore del mattino. "Alle 8.55 (ora locale, ndr) si è verificata un'esplosione nel quartiere di Puli Mahmood Khan a Kabul, e daremo maggiori dettagli in seguito", ha detto in una nota il portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi, con un messaggio ai media. Una colonna di fumo si è alzata in cielo. Lo scoppio è avvenuto nelle ore di punta vicino alla sede della Shamshad TV, che ha brevemente interrotto la trasmissione prima di mandare in onda immagini dei suoi edifici, gravemente danneggiati.

"Decine di ferite sono stati trasferiti agli ospedali", ha aggiunto su Twitter il portavoce del ministero della Salute, Wahidullah Mayar.

