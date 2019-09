Afghanistan, esplosione vicino ad ambasciata Usa a Kabul

di scp

Kabul (Afghanistan), 17 set. (LaPresse/AFP) - L'esplosione segnalata nel centro di Kabul è avvenuta non lontano dall'ambasciata degli Stati Uniti, dove un attacco dei talebani il 5 settembre ha causato 12 morti. Al momento non vi sono informazioni su possibili vittime. I talebani hanno annunciato all'inizio della campagna elettorale che avrebbero fatto di tutto per interferire nelle elezioni. Molti osservatori si aspettano nuove violenze.

