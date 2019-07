Afghanistan, colloqui diretti governo-talebani attesi entro 2 settimane

di scp

Kabul (Afghanistan), 27 lug. (LaPresse/AFP) - I colloqui diretti tra il governo afgano e i talebani potrebbero iniziare entro le prossime due settimane. Lo ha detto un funzionario afgano, segnando un passo potenzialmente cruciale negli sforzi per porre fine alla guerra. "Ci stiamo preparando per colloqui diretti. Il governo sarà rappresentato da una delegazione di 15 membri", ha dichiarato Abdul Salam Rahimi, ministro per gli Affari di pace, "stiamo lavorando con tutte le parti e speriamo che nelle prossime due settimane il primo incontro avrà luogo in un paese europeo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata