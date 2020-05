Afghanistan, attacco armato a ospedale di Kabul

di mad

Kabul (Afghanistan), 12 mag. (LaPresse/AP) - Uomini armati hanno fatto irruzione in un ospedale nella parte occidentale della capitale afgana, dando il via a una battaglia con la polizia, hanno riferito i funzionari. Almeno quattro persone sono state ferite. Nessuno ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma sia i talebani che il gruppo dello Stato Islamico sono attivi a Kabul e nei suoi dintorni, e spesso prendono di mira sia le forze militari e di sicurezza, sia i civili.

Il fumo nero è salito in cielo sopra l'ospedale che si trova in un quartiere per lo più sciita che è stato il luogo di precedenti attacchi da parte di militanti dello Stato Islamico. Marwa Amini, vice portavoce del ministero dell'Interno, ha affermato che la polizia sta cercando di tenere la situazione sotto controllo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata