Afghanistan, attacco a Kabul: 27 morti e almeno 29 feriti

di lcl

Kabul (Afghanistan), 6 mar. (LaPresse/AP) - Almeno 27 persone sono morte e 29 sono rimaste ferite in un attacco armato a Kabul, in Afghanistan, avvenuto durante una cerimonia di commemorazione per la morte, 25 anni fa, del leader sciita di minoranza Abdul Ali Mazari ucciso nel 1995 dai talebani. Lo ha riferito il governo afgano.

