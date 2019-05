Affiliati dell'Isis, tre francesi condannati a morte in Iraq

Sono stati arrestati in Siria dalle forze dell'alleanza curdo-araba: ora hanno 30 giorni per presentare ricordo

Tre francesi sono stati condannati a morte in Iraq per appartenenza al gruppo jihadista Stato islamico. Lo ha fatto sapere un magistrato del tribunale di Baghdad che li ha processati, comunicando un verdetto insolito. Si tratta di Kévin Gonot, Léonard Lopez e Salim Machou, arrestati in Siria dalle forze dell'alleanza curdo-araba anti-Isis prima di essere trasferiti con altri nove francesi in Iraq a febbraio. Secondo la legge irachena, i tre hanno 30 giorni per presentare ricorso.

