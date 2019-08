"Non fotterai il futuro dei miei figli". Hugh Grant al vetriolo contro Boris Johnson

Parole forti dall'attore britannico Hugh Grant che non ha gradito la decisione del premier Boris Johnson di chiedere alla regina Elisabetta la sospensione del Parlamento. "Lei non fotterà il futuro dei miei figli - ha scritto su Twitter - Non distruggerà le libertà che mio nonno ha combattuto in due guerre mondiali per difendere".

L'attore continua il tweet con un 'vaffa' e paragona il premier a un "giocattolo da bagno di gomma troppo pubblicizzato. La Gran Bretagna è disgustata da lei e dalla sua piccola banda di prefetti masturbatori"

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata