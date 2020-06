"Maddie è morta". I magistrati tedeschi scrivono alla famiglia

I pubblici ministeri tedeschi hanno scritto ai genitori di Madeleine McCann, la bimba britannica scomparsa 13 anni fa conosciuta come 'Maddie', per dire loro che è morta. Lo scrive il 'Daily Mail'. Gli inquirenti si sono rifiutati di rivelare ciò che sapevano, insistendo sul fatto che qualsiasi ulteriore informazione avrebbe potuto mettere a repentaglio l'inchiesta sul sospetto Christian Brueckner. Hans Christian Wolters, che sta guidando il caso, ha affermato di non poter condividere prove chiave con gli ufficiali o la polizia di Scotland Yard in Portogallo.

