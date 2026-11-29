L’Ucraina è pronta a sospendere i combattimenti lungo l’attuale linea del fronte, ma non intende riconoscere l’annessione dei territori occupati dalla Russia. A ribadirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista ad Al Jazeera, nella quale ha delineato la posizione di Kiev rispetto a una possibile conclusione della guerra con Mosca.

“L’Ucraina è pronta a sospendere i combattimenti lungo la linea di contatto, ma non riconoscerà l’annessione di territori ucraini da parte di Mosca. Cedere territori sarebbe ingiusto”, ha dichiarato Zelensky. Il presidente ha inoltre ricordato che il leader russo Vladimir Putin non ha finora mostrato alcuna volontà di ritirare le proprie truppe dal territorio ucraino.

“L’Ucraina non riconoscerà formalmente l’annessione dei suoi territori occupati da parte della Russia. Le case, le città e i villaggi ucraini sono nostri, anche se sono stati distrutti”, ha aggiunto.

Zelensky avverte: “Putin potrebbe spingersi oltre”

Nel corso dell’intervista, il presidente ucraino ha messo in guardia dal rischio che eventuali concessioni territoriali possano incoraggiare Mosca a proseguire la propria offensiva. Secondo Zelensky, se Kiev accettasse di cedere parte del proprio territorio in cambio della pace, Putin potrebbe cercare di “spingersi oltre”.

Il leader ucraino ha inoltre denunciato il rischio di un nuovo attacco russo su larga scala contro la rete elettrica dell’Ucraina in vista dell’inverno. Un’eventualità che potrebbe aggravare ulteriormente le difficoltà della popolazione, già colpita dalle conseguenze del conflitto e dai danni alle infrastrutture energetiche.

Zelensky chiede agli Stati Uniti maggiore pressione su Mosca

Zelensky ha espresso preoccupazione per gli scarsi progressi degli sforzi diplomatici promossi dagli Stati Uniti per arrivare alla fine della guerra. Pur riconoscendo la volontà di Washington di favorire una soluzione al conflitto, il presidente ucraino ha chiesto all’amministrazione americana di aumentare la pressione sul Cremlino.

Il leader di Kiev ha auspicato che il presidente Donald Trump continui a lavorare per la fine delle ostilità senza trasferire sull’Ucraina l’intero costo della pace.

“Spingere Kiev a cedere territorio sarebbe ingiusto e un errore per tutti, Stati Uniti compresi”, ha sottolineato Zelensky.

Il presidente ha inoltre annunciato l’intenzione di lavorare direttamente con il nuovo Congresso americano, che entrerà in carica il 3 gennaio. La priorità, secondo Zelensky, è che la Casa Bianca e il Congresso esercitino una pressione sufficiente su Putin per costringerlo a negoziare la fine della guerra.

L’attacco alla nave russa in Libia: “Rispettiamo la sovranità del Paese”

Nel corso della stessa intervista ad Al Jazeera, Zelensky ha affrontato anche la questione dell’attacco ucraino contro una nave russa nel porto libico di Bengasi.

Il presidente ha dichiarato che Kiev “rispetta la sovranità della Libia” e ha precisato che l’Ucraina non intende provocare un’escalation militare nel Paese nordafricano.

Zelensky ha definito obiettivi legittimi le navi da guerra russe utilizzate per il trasporto di armi, ma ha voluto distinguere le operazioni contro le unità militari di Mosca da qualsiasi azione diretta contro la Libia.

Il capo dello Stato ucraino ha quindi ribadito che Kiev non ha preso di mira né il popolo libico né i suoi porti, assicurando il rispetto della sovranità nazionale del Paese nordafricano.