Gli elettori svizzeri hanno approvato con poco meno del 55% dei voti l’allentamento delle restrizioni sull’esportazione di armi verso 36 Paesi occidentali, principalmente europei. La riforma, sostenuta dal governo per rafforzare l’industria della difesa, elimina l’obbligo per i Paesi destinatari di impegnarsi a non trasferire le armi svizzere verso zone di conflitto. Resteranno vietate le forniture dirette a Paesi in guerra come l’Ucraina, anche se il governo potrà autorizzare esportazioni verso Stati partner coinvolti in conflitti armati, se compatibili con gli interessi di sicurezza e politica estera della Svizzera.

I critici temono che la modifica possa facilitare l’accesso alle armi da parte di estremisti e Stati che non rispettano le regole internazionali. In altre consultazioni nazionali, quasi sei elettori su dieci hanno votato a favore del divieto dei fuochi d’artificio rumorosi, mentre sono state respinte le proposte di aumentare l’Iva per finanziare le pensioni e di modificare la tassazione delle coppie sposate.