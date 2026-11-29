Seggi aperti in Spagna per le elezioni generali. Oltre 38 milioni di elettori sono chiamati alle urne nel Paese dopo che il premier Pedro Sanchez il 5 ottobre ha deciso di sciogliere le Cortes con nove mesi di anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. I sondaggi indicano una vittoria del Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo con Vox di Santiago Abascal, che supererebbero la maggioranza assoluta di 176 seggi al Congresso dei deputati. Sanchez si è detto tuttavia fiducioso in una “remontada epica”, memore dell’esito inaspettato della scorsa tornata elettorale del 2023, quando il suo Psoe arrivò secondo, ma riuscì comunque a formare una maggioranza e a essere confermato premier per la terza volta.