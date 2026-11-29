Decine di persone sono rimaste in attesa per ore al valico di frontiera di Ivangorod, in Russia, nel tentativo di entrare in Estonia prima della chiusura dei passaggi stradali prevista per il 1° dicembre. Le code si sono formate dopo l’annuncio delle nuove restrizioni da parte delle autorità estoni. Per assistere i viaggiatori bloccati in fila al freddo, le autorità russe hanno predisposto camere d’albergo, sistemi di riscaldamento e un’équipe di paramedici nei pressi del posto di controllo. Le temperature sono scese fino a -5 gradi. Le immagini diffuse dalla televisione di Stato russa mostrano numerose persone in coda al confine. Alcuni viaggiatori hanno espresso insoddisfazione per i tempi di attesa, lamentando la lentezza dei controlli da parte delle guardie di frontiera estoni.

Lo scorso 20 novembre, l’Estonia ha annunciato la sospensione, a partire dal 1° dicembre, dei transiti in tutti e cinque i valichi stradali di frontiera con la Russia. Le restrizioni resteranno in vigore per sei mesi. Al termine di questo periodo, il governo di Tallinn rivaluterà la situazione della sicurezza e deciderà se confermare, modificare o prorogare le misure.