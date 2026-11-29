Si è aperta in Messico l’edizione numero 40 della Fiera internazionale del libro di Guadalajara, la FIL, in cui l’Italia è ospite d’onore. Fondata dall’Università di Guadalajara, la FIL è uno degli eventi dell’editoria più grandi al mondo ed è la prima fiera in assoluto per il mercato dei libri in lingua spagnola. All’inaugurazione l’Italia, che porta alla fiera una delegazione di 58 autrici e autori, è rappresentata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, oltre che da Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni presso il ministero degli Esteri. E il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inviato un videomessaggio alla fiera. Il motto scelto per questa edizione è “Il mondo ci parla come un grande libro”, in onore di Umberto Eco.

All’apertura erano presenti migliaia di partecipanti, tantissimi dei quali giovani. “Ho avuto un’impressione davvero positiva. Credo che sia stata un’inaugurazione molto ben riuscita, con una grande capacità di richiamo, come sempre alla Fiera Internazionale del Libro. La presenza di numerosi autori, scrittori e lettori, la cerimonia di consegna del Premio FIL per la Letteratura alla straordinaria scrittrice Gioconda Belli e tutto ciò che ha fatto da cornice, per così dire, a questa cerimonia inaugurale. Credo che, come negli altri anni, sia stato un bellissimo inizio della festa dei libri”, ha detto a LaPresse il presidente della FIL Guadalajara, José Trinidad Padilla López.

“Fin dall’inizio mi è piaciuto molto il magnifico padiglione del Paese ospite d’onore, perché presenta una ricca selezione editoriale che testimonia la potenza editoriale che è l’Italia. Propone inoltre una serie di attività che mettono in luce la solidità della cultura italiana moderna”, ha affermato Padilla López. “È presente una nutrita delegazione di scrittori e artisti. Pertanto il contributo della cultura italiana – che è una delle culture fondanti della cultura occidentale – attraverso la sua presenza a questa Fiera Internazionale del Libro, si percepisce fin dal momento in cui si percorrono quei corridoi che conducono alla Fiera del Libro, ovvero il padiglione dell’Italia”, ha detto ancora. Il presidente della FIL immagina inoltre che si apriranno porte per nuove traduzioni di autori italiani nel mercato editoriale ispanofono: “Una delle attività annunciate è l’incontro ‘26 giovani nel 26’. Si tratta esclusivamente di giovani scrittori sotto i 35 anni che terranno una serie di iniziative per far conoscere le innovazioni, le nuove visioni e gli interessi presenti tra i giovani nell’esprimersi attraverso la scrittura e la lettura; e questo, a mio avviso, stimolerà molto l’interesse a tradurre opere di scrittori nuovi, di scrittori giovani italiani, affinché siano conosciuti dal pubblico ispanofono”.