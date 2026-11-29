È in programma al quartier generale delle Forze di difesa israeliane (IDF), la Kirya di Tel Aviv, l’incontro tra Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot per cercare un’intesa sulla formazione di un governo di unità nazionale. La riunione, inizialmente prevista a Herzliya, si terrà nella sede militare. A riferirlo è stato Yashar, consigliere di Eisenkot, secondo quanto riportato dal Times of Israel.

L’incontro si aprirà con un aggiornamento sulla situazione della sicurezza nazionale. Al centro dei colloqui ci sarà soprattutto la questione della guida del governo in Israele e la possibile alternanza tra i due leader alla carica di primo ministro.

Netanyahu vuole restare premier: Eisenkot respinge la richiesta

Secondo quanto riferito dal sito israeliano Ynet, Netanyahu avrebbe chiesto di mantenere la carica di primo ministro per un periodo di tempo indefinito, nonostante gli accordi ipotizzati prevedano una rotazione con Eisenkot. L’attuale premier vorrebbe continuare a supervisionare la sicurezza nazionale, soprattutto in considerazione dei possibili sviluppi nei rapporti con l’Iran.

La questione rappresenterebbe uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un accordo. Netanyahu aveva infatti dichiarato la propria disponibilità a cedere la guida del governo nell’ambito di un’intesa per un esecutivo di unità nazionale guidato da Eisenkot. La richiesta di prolungare il proprio mandato, tuttavia, sarebbe stata respinta da quest’ultimo, secondo le ricostruzioni di Ynet.

Il presidente Herzog cerca un’intesa sul processo per corruzione

Parallelamente alle trattative politiche, si riapre il confronto sul processo per corruzione a carico di Benjamin Netanyahu. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha invitato le parti coinvolte, compresa la procura guidata da Gali Baharav-Miara, presso la propria residenza per avviare un dialogo e cercare un accordo che possa portare alla conclusione del procedimento giudiziario.

La proposta, riportata dal Times of Israel, arriva dopo che la scorsa settimana erano emersi sviluppi che sembravano aprire la strada a una possibile soluzione del caso.

In una nota, l’ufficio del presidente ha ribadito la fiducia di Herzog nei confronti della magistratura israeliana, sottolineando che anche il collegio dei giudici chiamato a pronunciarsi sul procedimento dovrebbe essere ascoltato. Il capo dello Stato ha quindi proposto un confronto «approfondito, aperto e volenteroso» per arrivare a un’intesa.

Il precedente tentativo di mediazione di Herzog

Non si tratta del primo tentativo del presidente israeliano di favorire un accordo tra le parti. Già all’inizio dell’anno Herzog aveva invitato i rappresentanti della procura e Netanyahu a confrontarsi per trovare una possibile soluzione alla vicenda giudiziaria.

In quell’occasione la procura aveva accettato l’invito, mentre Netanyahu non aveva fornito una risposta. Il nuovo intervento del presidente punta dunque a riaprire il dialogo su un caso che continua ad avere importanti ripercussioni sul quadro politico israeliano.

I legali di Netanyahu accettano l’invito di Herzog su accordo processo

I legali di Benjamin Netanyahu accettano l’invito del presidente Isaac Herzog per cercare di trovare un accordo con la procura che possa portare alla conclusione del processo a carico del primo ministro. Herzog ha invitato le parti a incontrarsi nella residenza presidenziale. Il team di difesa di Netanyahu – composto da Amit Hadad, Israel Wolnerman e Noa Milstein – ha affermato che “alla luce delle osservazioni del giudice non c’è dubbio che il processo debba concludersi il prima possibile e pertanto parteciperemo a un incontro presso la residenza presidenziale”.