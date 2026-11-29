La procura militare di Israele, per la prima volta, ha richiesto la pena di morte per un palestinese accusato di aver compiuto una sparatoria in Cisgiordania a settembre, costata la vita al cittadino israeliano Netanel Shakron. Si tratta del primo atto d’accusa emesso da quando il Decreto sulle Direttive di Sicurezza è stato modificato nel maggio 2026 introducendo la pena capitale obbligatoria per impiccagione per i palestinesi della Cisgiordania condannati per aver compiuto attentati terroristici mortali, a meno che il tribunale militare non imponga l’ergastolo in “circostanze speciali”.

Katz: “Bene procura, richiesta pena morte è punizione giusta”

“Mi congratulo con il procuratore militare e la procura militare per la decisione di chiedere la pena di morte per il terrorista che ha assassinato Natanel Shukrun nell’attentato avvenuto vicino a Neve Tzuf lo scorso settembre. Questa è la punizione appropriata per questo spregevole terrorista e rende giustizia anche alla famiglia Shukrun”, ha scritto su X il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz.

אני מברך את הפרקליט הצבאי הראשי ואת התביעה הצבאית על החלטתם לדרוש עונש מוות למחבל שרצח את נתנאל שוקרון ז"ל בפיגוע בסמוך לנווה צוף בחודש ספטמבר האחרון. זהו העונש הראוי למחבל המתועב וגם עשיית צדק לבני משפחת שוקרון. שינוי המדיניות שהובלתי בפרקליטות הצבאית עם מינוי פצ"ר חדש ובמערכת הביטחון בכל הנוגע לדרישת עונש מוות למחבלים רוצחים, לצד העברת חוק עונש מוות למחבלים בכנסת, מביאים כעת לשינוי משמעותי בהתנהלות התביעה הצבאית. לאחר עשרות שנים שבהן נמנעה התביעה הצבאית מלדרוש עונש מוות למחבלים רוצחים, המדיניות החדשה שהתוויתי מיושמת כעת הלכה למעשה. עמדתי הייתה ועודנה ברורה: עונש מוות הוא העונש הראוי היחיד למחבלים שרצחו בדם קר. הדרישה לעונש מוות למחבלים צריכה להיות הכלל ולא החריג. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 29, 2026

“Il cambiamento di politica che ho promosso all’interno della procura militare, con la nomina di un nuovo procuratore, e in tutto l’apparato di sicurezza, riguardo alla richiesta della pena di morte per i terroristi assassini, insieme all’approvazione di una legge che impone la pena di morte ai terroristi alla Knesset, sta ora producendo un cambiamento significativo nell’approccio della procura militare. Dopo decenni in cui si è astenuta dal chiedere la pena di morte per i terroristi assassini, la nuova politica che ho delineato viene ora attuata nella pratica”, ha aggiunto. “La mia posizione era e rimane chiara: la pena di morte è l’unica punizione appropriata per i terroristi che hanno ucciso a sangue freddo. Chiedere la pena di morte per i terroristi dovrebbe essere la regola, non l’eccezione“, ha concluso Katz.