Il gabinetto di sicurezza di Israele si appresta a discutere il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione a Gaza. Secondo due funzionari di Tel Aviv – citati dai media israeliani – il gabinetto di sicurezza dovrebbe discutere questa sera l’attuazione del piano del presidente statunitense Donald Trump per la Striscia.

Il piano prevede il dispiegamento della Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) nell’exclave palestinese. La scorsa settimana l’inviato di Trump, Jared Kushner, aveva fatto pressioni sollecitando ad approvare l’ingresso della forza nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito da funzionari del Board of peace, Israele non ha ancora firmato l’accordo sullo status delle forze, il quadro giuridico che disciplina le condizioni di ingresso, i parametri operativi e l’autorità delle forze di sicurezza israeliane nella Striscia. La firma dell’accordo è il primo passo necessario per consentire il dispiegamento della forza nell’ambito del Piano di pace di Trump per Gaza. Il gabinetto di sicurezza discuterà anche del progetto abitativo finanziato dagli Emirati in un’area di Rafah.