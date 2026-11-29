Sono emerse “profonde divergenze” nel corso dell’incontro tra Gadi Eisenkot e Benjamin Netanyahu per trovare un’intesa su un governo di unità nazionale in Israele. Dopo oltre due ore di colloqui, sia pure in clima professionale, durante i quali è stato fatto un briefing sulla sicurezza per passare poi alla formazione di un governo, Eisenkot ha dichiarato di esser “impegnato per un cambiamento” e che “il Likud” (il partito di Netanyahu) può entrare a far parte del governo da lui guidato” dopo la sua formazione. Il leader di Yashar avrebbe parlato di fedeltà ai suoi partner politici, con cui sta dialogando per trovare la quadra per il nuovo esecutivo, e che “il Likud” e i suoi alleati sono “benvenuti a entrare a far parte del governo dopo la sua formazione”. Questo ha comportato la rottura della discussione e “probabilmente non ci saranno altri incontri tra i due”.

Annullati dunque i negoziati tra i partiti Yashar di Gadi Eisenkot e Likud. I team negoziali “non si incontreranno e i contatti sono per ora interrotti”.