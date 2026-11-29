“L’Iran ha usato Starlink di Elon Musk per contribuire a condurre attacchi contro gli Stati Uniti“. A dirlo in esclusiva è il “Washington Post”, secondo cui, nei primi giorni della guerra contro Teheran, il patron di Tesla si infuriò quando scoprì che sia i pasdaran sia il Pentagono stavano utilizzando il suo servizio internet satellitare senza autorizzazione.

“Elon Musk era furioso. Era la prima settimana di marzo e gli Stati Uniti e Israele avevano iniziato a bombardare l’Iran”, inizia così il pezzo sulla testata americana, che cita due fonti rimaste anonime per timore di ritorsioni. Per rappresaglia, “Teheran stava lanciando salve di missili balistici e droni contro le basi militari statunitensi in tutto il Medioriente“. All’inizio di quella settimana, Musk si infuriò scoprendo “due utilizzi non autorizzati del suo servizio internet satellitare”. Il suo team concluse che “l’Iran stava sfruttando Starlink per condurre la sua campagna militare contro le forze statunitensi”. Poi Musk ha anche appreso che “l’esercito statunitense stava utilizzando droni” con “la versione militarizzata di Starlink, chiamata Starshield, ma stava impiegando un piano più economico che avrebbe dovuto essere destinato solo alle operazioni terrestri”.

L’utilizzo di Starlink da parte dell’Iran a supporto delle operazioni militari è stato confermato al “Washington Post” da quattro persone a conoscenza dei fatti, che hanno preferito rimanere anonime. La notizia avrebbe irritato Musk perché – si legge nel lungo articolo firmato da Ellen Nakashima, Elizabeth Dwoskin, Tara Copp e Alex Horton – “meno di due mesi prima aveva preso provvedimenti per impedire a un altro avversario degli Stati Uniti di utilizzare Starlink per condurre una guerra“.