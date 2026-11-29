Decine di migliaia di persone si sono riunite a Nuova Delhi per celebrare il 101esimo anniversario della fondazione del Rashtriya Swayamsevak Sangh, conosciuto come RSS. Un gruppo nazionalista indù di destra, fondato un secolo fa e considerato il precursore ideologico del Bharatiya Janata Party, il partito del primo ministro Narendra Modi, e uno dei fattori della sua ascesa al potere.

L’organizzazione si definisce un movimento di servizio sociale, impegnato nella promozione dell’armonia, del patriottismo e della costruzione della nazione. I suoi critici, invece, la accusano di promuovere l’Hindutva, un’ideologia che punta a definire l’identità nazionale indiana sulla base dei valori della maggioranza indù, alimentando intolleranza e ostilità verso le minoranze.