Seggi aperti in Spagna per le elezioni generali. Oltre 38 milioni di elettori sono chiamati a scegliere i nuovi rappresentanti delle Cortes Generales, in un voto che potrebbe segnare una svolta negli equilibri politici del Paese e dell’Europa. Il premier socialista Pedro Sánchez ha deciso il 5 ottobre di anticipare di nove mesi la fine della legislatura, sciogliendo le Cortes e aprendo la strada alle elezioni anticipate.

I sondaggi della vigilia indicano un possibile successo del Partito Popolare (PP) guidato da Alberto Núñez Feijóo, in grado di conquistare la maggioranza assoluta insieme a Vox, il partito di destra radicale guidato da Santiago Abascal. Per ottenere la maggioranza assoluta al Congresso dei deputati servono 176 seggi su 350. Sánchez, tuttavia, non ha rinunciato alla possibilità di una rimonta, evocando una «remontada epica» e ricordando il risultato delle elezioni del 2023, quando il PSOE arrivò secondo ma riuscì comunque a costruire una maggioranza parlamentare e a confermarlo alla guida del governo per un terzo mandato.

Pedro Sánchez, un voto sul bilancio del governo

La consultazione rappresenta un vero e proprio referendum politico sull’operato di Pedro Sánchez. Il leader socialista può rivendicare i risultati macroeconomici raggiunti dal Paese e una serie di misure progressiste, tra cui l’aumento del salario minimo e gli interventi per contrastare l’emergenza abitativa.

Sul piano internazionale, Sánchez ha sostenuto una linea critica nei confronti dell’amministrazione statunitense di Donald Trump e del governo israeliano di Benjamin Netanyahu. In Europa ha promosso una politica migratoria più aperta, il contrasto al cambiamento climatico e l’introduzione di sanzioni contro Israele, arrivando a parlare apertamente di «genocidio dei palestinesi». Durante la campagna elettorale ha ricevuto anche il sostegno del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva.

Non sono mancati, tuttavia, gli ostacoli. Il governo socialista è stato indebolito da diversi scandali di corruzione, che hanno coinvolto esponenti di primo piano del PSOE e collaboratori vicini al premier, tra cui l’ex presidente del governo José Luis Rodríguez Zapatero e l’ex ministro dei Trasporti José Luis Ábalos. A pesare è stata anche la fragilità della maggioranza parlamentare, spesso condizionata dalle richieste degli alleati, in particolare del partito indipendentista catalano Junts.

Elezioni in Spagna, i partiti in corsa

Sono diverse le principali forze politiche che si contendono il voto degli spagnoli:

Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE): guidato dal premier Pedro Sánchez, punta a ottenere un nuovo mandato alla guida del governo.

guidato dal premier Pedro Sánchez, punta a ottenere un nuovo mandato alla guida del governo. Partito Popolare (PP): formazione di centrodestra guidata da Alberto Núñez Feijóo, che punta a tornare al governo.

formazione di centrodestra guidata da Alberto Núñez Feijóo, che punta a tornare al governo. Vox: partito di destra radicale guidato da Santiago Abascal, possibile alleato del PP nella formazione di una maggioranza.

partito di destra radicale guidato da Santiago Abascal, possibile alleato del PP nella formazione di una maggioranza. Frente Amplio: coalizione progressista guidata dall’ex sindaca di Barcellona Ada Colau, che ha preso il posto della piattaforma Sumar.

coalizione progressista guidata dall’ex sindaca di Barcellona Ada Colau, che ha preso il posto della piattaforma Sumar. Podemos: formazione di sinistra che ha stretto un accordo di collaborazione elettorale con Esquerra Republicana de Catalunya, guidata da Gabriel Rufián.

Orari e sistema elettorale: come si vota in Spagna

I seggi resteranno aperti fino alle ore 20 nella Spagna continentale. Nelle Isole Canarie, che hanno un’ora di fuso orario in meno, le operazioni di voto termineranno alle 21, ora peninsulare.

Gli elettori sono chiamati a rinnovare le Cortes Generales, il Parlamento spagnolo, che resterà in carica per quattro anni. Si eleggono 350 deputati al Congresso e 209 senatori. A questi ultimi si aggiungono altri senatori designati dalle assemblee legislative delle comunità autonome.

Il sistema elettorale prevede modalità differenti per le due Camere: al Congresso si vota con liste bloccate, mentre per il Senato gli elettori possono esprimere fino a tre preferenze.

Per formare il governo è necessario ottenere la maggioranza assoluta di 176 deputati alla prima votazione per l’investitura del premier. In caso contrario, in una seconda votazione è sufficiente la maggioranza semplice, ovvero più voti favorevoli che contrari.

Elezioni spagnole, le conseguenze per gli equilibri politici europei

Il voto in Spagna è seguito con particolare attenzione anche dalle istituzioni e dagli osservatori internazionali. Il Paese rappresenta uno degli ultimi governi progressisti tra le principali realtà europee e apre una stagione elettorale destinata a proseguire con le presidenziali in Francia e le elezioni politiche in Italia e Polonia.

Un’eventuale vittoria del centrodestra e di Vox segnerebbe la fine degli otto anni e mezzo di governo di Pedro Sánchez e potrebbe determinare un cambiamento significativo nella linea politica di Madrid, avvicinandola alle posizioni dei governi conservatori europei. Una conferma dei socialisti, al contrario, rappresenterebbe un segnale di continuità per l’indirizzo progressista sostenuto finora dal governo spagnolo.