Il leader di Vox Santiago Abascal ha votato al Colegio Pinar del Rey a Madrid per le elezioni generali che si svolgono in Spagna. “Incoraggio gli spagnoli a votare”, a una “partecipazione di massa per non pentirsi domani”, “confido in che le persone possano esercitare il diritto al voto in modo pacifico, senza violenza e incidenti”, e “spero che gli spagnoli possano votare senza paura e senza pessimismo” li esorto “ad andare alle urne con tutto il coraggio che la Spagna merita”, ha detto Abascal ai cronisti dopo aver votato.