Il leader di Vox Santiago Abascal ha votato al Colegio Pinar del Rey a Madrid per le elezioni generali che si svolgono in Spagna. “Incoraggio gli spagnoli a votare”, a una “partecipazione di massa per non pentirsi domani”, “confido in che le persone possano esercitare il diritto al voto in modo pacifico, senza violenza e incidenti”, e “spero che gli spagnoli possano votare senza paura e senza pessimismo” li esorto “ad andare alle urne con tutto il coraggio che la Spagna merita”, ha detto Abascal ai cronisti dopo aver votato
Elezioni in Spagna, Santiago Abascal vota nel suo seggio a Madrid – Le foto
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