“Sono molto grato per il sostegno ricevuto da tanti amici provenienti da ogni parte del mondo, ma sono particolarmente grato a tutti i cittadini spagnoli comuni, a ogni lavoratore spagnolo”. Lo ha detto il leader di Vox, Santiago Abascal, parlando con i cronisti, dopo aver votato al Colegio Pinar del Rey a Madrid nel quadro delle elezioni generali in Spagna. Abascal ha poi aggiunto: “Uomini e donne, persone provenienti da ogni angolo del Paese che ci hanno seguito durante questa campagna con una mobilitazione massiccia in tutti i comizi e per le strade, e spero che oggi potremo festeggiare anche questo”.