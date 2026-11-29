Migliaia di persone in piazza, scontri con le forze dell’ordine e una richiesta precisa: le dimissioni del primo ministro Edi Rama. È stata una domenica di tensione a Tirana, capitale dell’Albania, dove manifestanti arrivati da diverse parti del Paese e anche dall’estero si sono radunati per protestare contro il governo. La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti per disperdere la folla. Alcuni manifestanti hanno risposto lanciando pietre e bombe Molotov, dando vita a violenti scontri.

La mobilitazione è arrivata a pochi giorni dal 114esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza albanese, celebrato sabato. Ma non si tratta di una protesta isolata: le manifestazioni vanno avanti dalla fine di maggio e sono state inizialmente innescate dall’opposizione a un grande progetto di turismo di lusso sulla costa meridionale del Paese. Al centro delle contestazioni c’è un’iniziativa legata a una società di investimenti fondata da Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una protesta che, nel corso dei mesi, si è allargata fino a trasformarsi in una mobilitazione contro il governo Rama, con migliaia di persone che ora ne chiedono apertamente le dimissioni.