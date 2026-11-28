Un decreto presidenziale in cui, “considerata una serie di problematiche relative alla situazione in merito alla protezione delle infrastrutture critiche”, Volodymyr Zelensky ordina di “adottare misure urgenti per impedire ai media di diffondere informazioni sulle conseguenze della distruzione e sui tempi di ripristino delle infrastrutture critiche”. In attesa dei progressi del programma di difesa ‘Freyja’ contro i missili balistici e auspicando nell’arrivo dei Patriot americani, il leader di Kiev prova ad alzare una cortina di fumo sui danni che i continui attacchi russi stanno infliggendo all’Ucraina. In fase di risposta ai raid di Mosca, invece, Kiev mirerebbe al ‘bersaglio grosso’.

Secondo il quotidiano britannico ‘The Telegraph’, infatti, Zelensky avrebbe ordinato ai comandanti militari di puntare alla completa distruzione del ponte di Crimea che collega la Russia alla penisola occupata. Per raggiungere l’obiettivo, l’Ucraina starebbe cercando anche alternative a Starlink, il servizio satellitare di Elon Musk. Per alcune operazioni passate contro il ponte – secondo fonti del ‘Wall Street Journal’ – le forze armate ucraine avrebbero utilizzato il sistema israeliano HiSky che, a differenza di Starlink, funziona anche sul territorio russo e sarebbe stato utilizzato dagli operatori ucraini di droni anche per individuare le postazioni di lancio dei missili balistici russi. Tuttavia – viene spiegato ancora – la tecnologia israeliana richiede competenze tecniche più elevate e la presenza di specialisti durante le missioni. Per questo HiSky potrebbe essere riservato alle operazioni di particolare importanza, anziché essere impiegato nelle attività quotidiane.

Dall’Ucraina giungono anche pesanti critiche a Jared Kushner, le cui frasi su un Vladimir Putin che avrebbe mostrato “moderazione” nel conflitto evitando di ricorrere alle armi nucleari hanno scatenato aspre polemiche. Secondo Oleksandr Merezhko, presidente della commissione per gli Affari Esteri del parlamento ucraino e deputato del partito Servitore del Popolo del presidente Volodymyr Zelensky, gli Stati Uniti dovrebbero “sostituire” i mediatori Steve Witkoff e Jared Kushner in quanto guardano all’Ucraina “attraverso gli occhi di Putin stesso”. Dalla Libia infine arriva la notizia secondo cui il governo di Bengasi intenderebbe chiedere all’Ucraina un risarcimento per i danni causati dall’attacco contro la corvetta russa Merkury nel porto della città. Una richiesta che – spiegano le autorità del governo dell’est della Libia – riguarderà sia i danni materiali alle infrastrutture sia quelli alle persone, comprese le famiglie delle eventuali vittime.