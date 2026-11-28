La principessa del Galles Kate Middleton, 44 anni, racconta la propria esperienza con il cancro e il percorso di recupero nel documentario “Heal”, in cui ripercorre le difficoltà affrontate dopo la diagnosi ricevuta all’inizio del 2024. Kate è attualmente in remissione.

Il principe William e la principessa Kate, Londra, 2 ottobre 2019 (Foto AP)

Il film, della durata di 30 minuti, segue la principessa durante la sfida delle Tre Cime, affrontata lo scorso giugno: scalare in 24 ore le montagne più alte di Inghilterra, Scozia e Galles. Un percorso di circa 37 chilometri, con oltre 3.000 metri di dislivello, compiuto dopo un intervento chirurgico e la chemioterapia.

Nel documentario Kate riflette sulla fragilità, sulla consapevolezza della mortalità e sull’importanza del sostegno ricevuto durante la malattia, senza rivelare il tipo di tumore né ulteriori dettagli sulle cure.

Il progetto nasce anche per sostenere il Royal Marsden, l’ospedale specializzato in oncologia dove la principessa è stata curata. I proventi del film saranno destinati alla fondazione benefica della struttura, che promuove una presa in carico dei pazienti attenta anche agli aspetti emotivi e psicologici della malattia. Nel documentario compaiono anche i figli George, Charlotte e Louis, che incoraggiano la madre durante la scalata. Al termine dell’ultima tappa, Kate viene raggiunta dal principe William e dai bambini.