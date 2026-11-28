Il primo ministro israeliano uscente, Benjamin Netanyahu, ha affermato che sarebbe disponibile a far parte di un governo di unità nazionale come vice premier di Gadi Eisenkot, che sarebbe il primo a rivestire la carica principale. “Dovrei guidare il governo di unità nazionale, o almeno essere il primo nella rotazione. Ma vista la gravità del pericolo esistenziale e la possibilità che si formi un governo incapace di affrontarlo, la mia responsabilità di leader mi impone di mettere da parte ogni altra cosa, compreso il principio del partito di maggioranza, e di accettare che Gadi Eisenkot ricopra inizialmente la carica di primo ministro, mentre io sarò primo ministro supplente all’inizio del mandato“, ha scritto in lungo post su X.

אזרחי ישראל, לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר – שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות. בימים האחרונים, ראינו דבר נוסף: מראות מזעזעים בכנסת – עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב להלומי הקרב וטריקת הדלת בפני המשפחות השכולות. ביום רביעי האחרון, הדרישה של רע"מ והמשותפת הביאה להפלת הצעת חוק שנועדה למנוע החזרת גופות מחבלים למשפחותיהם. מה שאנחנו רואים היום בכנסת זו רק ההתחלה. זה יקרה גם בממשלה. בלי לירות כדור אחד, גורמים עוינים ישתלטו על המדינה מבפנים. תומכי הטרור מתכננים לתת אזרחות ישראלית למאות אלפי פלסטינים שיכנסו לישראל מיהודה, שומרון, עזה ומדינות שכנות בטענה של איחוד משפחות; להקים אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב; לסגת מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון ולהחזיר את המחבלים לפתח יישובינו; ובסופו של דבר להקים מדינה פלסטינית בחסות איראן על חורבותיה של מדינת ישראל. כדי להכשיר את הקמת ממשלת האסון הזאת, חלק מחברי מפלגות תומכי טרור מדברים מילים רכות בעברית, בעוד שבערבית כולם מביעים תמיכה מוחלטת בארגוני הטרור ובהשמדת ישראל – תחת עקרון התקייה שמותר לשקר לכופרים כדי להביסם. כפי שאמר שלשום ח"כ בכר עואודה, בכיר ברשימה המשותפת, הוא וחבריו יכבלו את ידי ממשלת השמאל להילחם באויבנו: "נהיה נגד כל מלחמה שתיפתח נגד עמנו". רוב מוחלט של אזרחי ישראל לא נופל בפח של תרגיל שקוף זה. מאז הגילויים המהדהדים בבית המשפט והאירועים המבישים בכנסת, רבים פונים אליי בכמיהה לאחדות. ביניהם יש גם רבים שלא הצביעו עבורי שאומרים שנוכח מה שהתברר במשפט אין יותר תירוץ לחרם שמנע אחדות. אחדות זו היא צו השעה. אנו נדרשים להתמודד עם סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו. הדרך היחידה לעשות זאת היא בשילוב כל המפלגות שרואות בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. נגיע להסכמות בנושאים שעומדים על הפרק, לרבות נושא הגיוס ולימוד התורה עליו נגיע להבנות עם שותפינו החרדים. הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט. מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה. אך נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי. אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 28, 2026

“Siamo chiamati ad affrontare pericoli immediati che minacciano la nostra stessa esistenza. L’unico modo per farlo è riunire tutti i partiti che considerano Israele lo Stato-nazione del popolo ebraico”, ha affermato ancora Netanyahu dicendo di aspettarsi, a fronte di questa apertura, “l’avvio immediato di negoziati seri, sinceri e accelerati, nei quali anche l’altra parte sia disposta a fare compromessi e concessioni analoghi, al fine di formare un governo di unità nazionale che respinga questi pericoli e garantisca la sicurezza e il futuro di Israele”.

Lapid: “Proposta Netanyahu è ennesima truffa di un imbroglione seriale”

הצעת נתניהו היא עוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם. הדרך היחידה לבחון את ההצעה היא להשביע ממשלה בראשות איזנקוט ורק אז אפשר יהיה לנהל מו"מ על האפשרות להרחבתה. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) November 28, 2026

“La proposta di Netanyahu è l’ennesima truffa palese di un imbroglione seriale che ha raggirato ogni partner e infranto ogni accordo. L’unico modo per mettere alla prova la proposta è insediare un governo guidato da Eisenkot, e solo allora potranno iniziare i negoziati sulla possibilità di ampliarla”, ha commentato su X Yair Lapid, leader del partito B’Yachad insieme Naftali Bennett.

Golan: “Basta con gli inganni, Netanyahu ha perso”

די לשטיקים ולטריקים. נתניהו הפסיד. חובתנו לכבד את רצון הבוחר ולהקים ממשלת שינוי והצלה. — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) November 28, 2026

“Basta con le trovate e gli inganni. Netanyahu ha perso. È nostro dovere rispettare la volontà degli elettori e formare un governo di cambiamento e di salvezza”, ha scritto su X il leader dei democratici israeliani Yair Golan.

Bennett: “Da Netanyahu decisione giusta, ora dimostri con i fatti”

“Netanyahu ha preso la decisione giusta quando ha annunciato la sua disponibilità a unirsi a un governo di unità nazionale guidato da Eisenkot, un governo basato su un’alleanza di coloro che servono il Paese. Il nucleo di tale governo sarebbe costituito dai partiti che rappresentano il popolo sionista che serve la patria. Ora spetta a Netanyahu dimostrare che questa è una reale intenzione, non solo una promessa a vuoto. Non dobbiamo permettere temporeggiamenti o discussioni inutili volte a ostacolare la formazione di un governo senza di lui. Il tempo stringe. Agiremo secondo il principio: rispettarlo, diffidare di lui e diffidare di lui ancora”, ha affermato Naftali Bennett, leader del partito B’Yachad insieme a Yair Lapid, che invece ha respinto l’offerta di Netanyahu.

Secondo Bennett, i principi per la creazione di un governo di unità nazionale “sono chiari”, ovvero “istituire una commissione d’inchiesta statale; limitare il mandato del primo ministro a 8 anni; raggiungere un accordo sul sistema giudiziario, sospendendo al contempo l’attuazione della legislazione giudiziaria; soddisfare le esigenze delle Forze di Difesa Israeliane, consentendo a Israele di difendere i suoi cittadini dai nostri nemici”.