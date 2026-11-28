Il premier Pedro Sanchez ha abituato tutti ai colpi di scena, ma le elezioni in Spagna del 29 novembre potrebbero mettere fine alla sua proverbiale capacità di resistere alle crisi politiche. Secondo quasi tutti i sondaggi, il Partito popolare e Vox riusciranno a ottenere la maggioranza assoluta, e le speranze del socialista di rimanere per un quarto mandato al Palazzo della Moncloa non sembrano molte. Eppure Sanchez si è mostrato fiducioso in una “remontada storica”, aprendo il periodo di pre-campagna elettorale a Dos Hermanas, nella provincia di Siviglia, un luogo che gli portò fortuna dieci anni fa, quando da lì iniziò il percorso per riconquistare la guida del suo Psoe.

Le elezioni anticipate a sorpresa

In una mossa a sorpresa, il 5 ottobre l’ultimo leader forte della sinistra alla guida di un governo nell’Unione europea ha convocato le elezioni anticipate, nel pieno delle proteste per l’accesso alla casa. Sanchez voleva capitalizzare lo scontento della piazza per la bocciatura al Congresso dei deputati dei due decreti contro l’emergenza abitativa approvati dall’esecutivo a seguito dello sfratto dell’87enne Maricarmen Abascal. Il premier spagnolo, autore del noto ‘Manuale di resistenza’ pubblicato nel 2019, ha ritenuto questo il momento più propizio per mobilitare l’elettorato di sinistra. Il disastro ferroviario di Urda, però, in cui sono morte 69 persone, ha riacceso i dubbi sulla gestione delle ferrovie da parte dell’esecutivo, cambiando scenario e mettendo in difficoltà il governo. Tuttavia nulla è mai scontato con Sanchez, che ha dimostrato più volte di avere un ottimo fiuto politico, come nel 2023, quando convocò le elezioni anticipate dopo la batosta dei socialisti alle elezioni regionali e comunali, riuscendo a rimanere alla Moncloa.

La carriera politica e i governi di Sanchez

Il percorso politico del premier spagnolo, economista madrileno classe ’72, non è mai stato lineare. Da quando è diventato segretario generale del Partito socialista nel 2014 ha fatto fronte ad alti e bassi, riuscendo a rialzarsi dopo batoste non da poco. L’impresa di ottenere un quarto mandato è dura, ma Sanchez non si è mai dato per vinto, memore delle svolte inaspettate che hanno segnato la sua carriera. Nel 2016 si dimise da segretario generale del Psoe, in disaccordo con l’apparato del partito, per poi tornare ad assumere l’incarico, battendo alle primarie la favorita Susana Díaz. Nel 2018, con una mozione di censura contro il popolare Mariano Rajoy, è diventato premier. Dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Andalusia, feudo socialista, ha deciso di indire elezioni anticipate nel 2019. Una scommessa che ha vinto, con il Psoe primo partito, ma subito dopo ha vissuto un’altra battuta d’arresto con il fallimento dei negoziati con Podemos, guidato allora da Pablo Iglesias. Gli spagnoli tornarono al voto nello stesso anno. Il Psoe perse terreno e alla fine, in un paio di giorni, arrivò a un accordo con i morados, che ha dato vita al primo governo di coalizione della recente storia democratica spagnola. Dopo la sconfitta alle elezioni regionali e comunali del 28 maggio 2023, Sanchez ha deciso di rigiocare la carta delle elezioni anticipate. Una mossa coraggiosa, in parte inaspettata, che ha permesso ai socialisti di rimanere al potere dopo un sudato accordo con gli indipendentisti catalani di Junts, il partito di Carles Puigdemont. Il terzo governo Sanchez è iniziato in salita e più volte è stato in bilico.

Le inchieste sulla moglie e sul partito

Ad aprile del 2024, dopo che il sito El Confidencial pubblicò la notizia dell’apertura di un’indagine preliminare a carico della moglie Begoña Gomez, Sanchez annunciò un periodo di riflessione per decidere se dimettersi o meno. Dopo aver tenuto la Spagna con il fiato sospeso per cinque giorni, il leader socialista annunciò l’intenzione di andare avanti “con più forza di prima”, denunciando una “macchina del fango” contro di lui e la moglie, messa in moto da una “galassia” politica, mediatica e giuridica “della destra e dall’estrema destra”. L’anno successivo, nell’estate del 2025, per Sanchez arrivò un altro colpo, l’arresto dell’ex numero 3 del Psoe, Santos Cerdan, sospettato di tangenti, dopo un altro arresto eccellente, quello dell’ex braccio destro José Luis Abalos, sempre per corruzione. Allora il premier ribadì l’intezione di rimanere alla guida del Paese. “Il capitano della nave non si tira indietro quando il mare è in tempesta”, disse, mentre il Psoe era travolto dagli scandali.

In questa foto d’archivio del 3 dicembre 2019, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e sua moglie Begona Gómez arrivano al numero 10 di Downing Street a Londra. (Foto AP/Alastair Grant, Archivio)

La crisi di Ceuta

La crisi migratoria a Ceuta di quest’estate, con l’ingresso in massa di 80mila persone nell’exclave spagnola, ha aperto una nuova crisi nell’esecutivo, con le sinistre, nonché le opposizioni che hanno rimproverato a Sanchez di essere debole con il Marocco, ritenuto responsabile dell’accaduto. In una plenaria del Congresso tesa a settembre il premier era tornato a difendere ancora una volta il suo operato e nelle ultime interviste rilasciate alla tv pubblica Tve e a Cadena Ser aveva ribadito la volontà di portare a termine la legislatura, fino all’estate del 2027. Ma dopo lo scoppio delle proteste per l’accesso alla casa lo scenario è cambiato. I socialisti hanno visto uno spiraglio per rimontare nei sondaggi, che danno la sinistra in calo, e Sanchez ha scelto il colpo di scena, sciogliendo le Cortes. Il 29 novembre sarà il test decisivo per mettere alla prova la sua rinomata abilità nella “sopravvivenza politica”.