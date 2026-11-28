Dopo ore di attesa, Francesca Albanese ha annunciato di essere riuscita a lasciare lo scalo di Alajuela, circa 20 km a nord-ovest del centro di San José, capitale del Costa Rica. “Sono fuori dall’aeroporto. Finalmente. Grazie a tutte e tutti coloro che mi hanno offerto il loro aiuto”, ha scritto su X la relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei territori palestinesi occupati.

Estoy fuera de el aeropuerto. Porfin. Gracias a todas y todos los que me brindaron su ayuda. — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

La giurista italiana ed esperta di diritto internazionale risultava trattenuta all’aeroporto internazionale Juan Santamaría a seguito della decisione delle autorità locali di negarle l’ingresso nel Paese. Alla base della scelta, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Paìs, “l’allerta internazionale per legami con atti terroristici” e il fatto che Albanese rappresenterebbe un rischio per la sicurezza nazionale. “Scioccante. La Corte Costituzionale” del Costa Rica “ha ordinato che io sia liberata per andare in un hotel e riposare e la polizia dell’immigrazione non me lo permette. Sono detenuta?? Aiuto”, aveva fatto sapere su X.

SHOCKING. The Constitutional Court of CR ordered that I am let out to go to a hotel and rest and the immigration police does not let me. Am I detained?? HELP. — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

In un precedente post social Albanese aveva scritto “seconda notte in aeroporto. Sorvegliata dalla sicurezza a ogni passo. Sedie scomode. Rumore. Luce intensa. Conto le ore fino al mio volo di domani”.

Perché Francesca Albanese è andata in Costa Rica

La connazionale si è recata nella capitale San Josè per partecipare alla cerimonia di conferimento di un dottorato honoris causa da parte dell’Università della Costa Rica. Aveva reso noto venerdì sera la Farnesina. L’Ambasciatrice d’Italia in Costa Rica – viene spiegato – ha preso contatti con la relatrice delle Nazioni Unite, inviando sul posto un funzionario della cancelleria consolare al fine di fornire ogni tipo di assistenza. E’ stato chiesto ripetutamente alle autorità locali di facilitare l’ingresso nel Paese del Centro America.